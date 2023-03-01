Мелитополь, 2 марта, 2023, 01:05 — ИА Регнум. На запорожском фронте экипажи Су-25 атаковали колону с техникой и личным составом армии Украины. Об этом сообщила «Русская весна».

Александр Погожев ИА REGNUM Су-25

Передвижение вражеского подразделения засекли разведчики 42-й дивизии ВС России. Координаты были переданы штурмовикам Су-25.

Авиация и артиллерия нанесли удары по колоне ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военкоры рассказали об атаке целей противника в Кременчуге Полтавской области «странными объектами».