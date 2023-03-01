Вашингтон, 2 марта, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Украина не является членом альянса НАТО, а потому непонятно намерение украинского лидера Владимира Зеленского привлечь американцев к защите границ страны. Такое мнение высказала в своём аккаунте Twitter депутат Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Нет ни одного родителя в Америке, который хочет, чтобы их сын или дочь умирали ради защиты украинской границы», — уверена она.

Конгрессвумен подчеркнула, что не помнит моментов, когда сыновья или дочери Украины умирали бы при защите границ Соединённых Штатов Америки. Грин разместила на своей странице призыв Зеленского, чтобы американцы «отправляли своих сыновей и дочерей» для участия в боях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее читатели Die Welt отмечали, что украинский президент в своих заявлениях становится всё более дерзким и теряет связь с реальностью.