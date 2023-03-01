Вашингтон, 2 марта, 2023, 00:40 — ИА Регнум. В США с опаской относятся к наращиванию поставок урана из России в Китай, так как это в конечном итоге приведёт к значительному увеличению ядерного арсенала КНР. Об этом эксперты и источники в американской разведке рассказали Bloomberg.

Department of Energy Плутоний

Издание пишет, что Китай благодаря поставкам высокообогащенного урана из России, которые были зимой и осенью прошлого года, расширит производство оружейного плутония. Для этого используется реактор CFR-600 на острове Чанбяо, который по своим характеристикам стал единственным в мире после российских на Белоярской АЭС в Свердловской области.

В США обеспокоены тем, что благодаря российским поставкам плутония Китай увеличит запасы ядерных боеголовок в четыре раза к 2035 году и достигнет объёмов России и Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, энергоблок №4 Белоярской АЭС впервые выведен на 100%-й уровень мощности при загрузке активной зоны МОКС-топливом.