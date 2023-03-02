Летевший из Санкт-Петербурга в Турцию самолёт совершил незапланированную посадку в Будапеште

Санкт-Петербург, , 00:37 — REGNUM Следовавший из Санкт-Петербурга в Турцию и потерявший курс частный самолёт доставил пассажиров в место назначения. Ранее воздушное судно вынужденно совершало посадку в Венгрии, сообщило Flightradar24.

Самолёт Artem Katranzhi

Самолёт приземлился в Анталье в 21:54 после того, как полетал над Литвой, Венгрией и Словакией. Посадку в Будапеште объяснили туманом, из-за которого пилоты сбились с курса. Это приземление российского самолёта в Венгрии стало первым с момента введения антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о приостановке венгерской авиакомпанией Wizz Air авиасообщения со столицей Молдавии Кишинёвом. Решение было принято из соображений безопасности.