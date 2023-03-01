Грозный, 2 марта, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает спецоперацию и связанные с нею события в мире не драматичным, тяжёлым или сложным, а, скорее, историческим временем. Об этом он написал в своём телеграм-канале, оценив текущий период как счастливый.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Своё мнение Кадыров объяснил тем, что Россию возглавляет президент Владимир Путин — «несгибаемая личность, способная сплотить и повести за собой весь народ на защиту исконных интересов государства».

«В наше действительно нелегкое время именно здесь в кроваво-огненном месиве зарождается НОВАЯ РОССИЯ — Россия бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников», — отметил глава Чечни.

Он считает, что российский народ не только борется с украинским национализмом. Но и создаёт опору для создания уникальной державы.

«Для этого нам нужна только Победа. Мы всем сердцем верим в неё, а значит, обязательно победим! Ибо сказано мудрецами: «Победы достоин только тот, кто больше в неё верит», — написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он рассказал о том, как бойцы спецназа «Ахмат», 4-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны РФ и десантники ВДВ взяли штурмом в районе города Кременная укрепления «натовских бандитов и украинских нацистов».