Кадыров: в нелёгкое время зарождается новая Россия героев и тружеников
Кадыров заявил об историческом моменте для будущего и зарождения новой России
Грозный, 2 марта, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает спецоперацию и связанные с нею события в мире не драматичным, тяжёлым или сложным, а, скорее, историческим временем. Об этом он написал в своём телеграм-канале, оценив текущий период как счастливый.
Своё мнение Кадыров объяснил тем, что Россию возглавляет президент Владимир Путин — «несгибаемая личность, способная сплотить и повести за собой весь народ на защиту исконных интересов государства».
Он считает, что российский народ не только борется с украинским национализмом. Но и создаёт опору для создания уникальной державы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее он рассказал о том, как бойцы спецназа «Ахмат», 4-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны РФ и десантники ВДВ взяли штурмом в районе города Кременная укрепления «натовских бандитов и украинских нацистов».