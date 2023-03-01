Вашингтон, 2 марта, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Лидеры Демократической партии Конгресса США обеспокоены информацией, распространяемой телеведущими канала Fox News на тему проведения президентских выборов в стране. Они потребовали от руководства СМИ повлиять на журналистов так, чтобы они прекратили публично сомневаться в победе американского лидера Джо Байдена. Соответствующее письменное заявление было подготовлено конгрессменами Чаком Шумером и Хакимом Джеффрисом.

Johnny Silvercloud Fox News

«Мы требуем, чтобы вы приказали Такеру Карлсону и другим ведущим вашей сети прекратить распространять ложные сюжеты о выборах, а также признать в эфире, что они были неправы», — говорится в тексте письма, адресованного руководителю Fox Corporation Руперту Мердоку.

В заявлении политиков выступления ведущих Fox News расценены как целенаправленное продвижение лжи, угроза демократии и нанесение вреда стране. Депутаты попросили предоставить им гарантии, что телеведущие больше не будут распространять «большую ложь и другие теории заговора».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Fox News, свыше 40% голосующих на праймериз из числа республиканцев поддерживают кандидатуру бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.