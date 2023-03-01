Вашингтон, 1 марта, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter раскрыл планы США по дальнейшему втягиванию России в войну. Он сообщил, что Вашингтон готовит атаку под ложным флагом США, чтобы затем обвинить в этом РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Дрейвен уверен, что американцев давно готовят через СМИ к войне с Россией и Китаем.

«Запомните мои слова, Украина проигрывает, и Запад вложил слишком много времени и денег, чтобы позволить ей потерпеть неудачу. Они сделают всё, чтобы втянуть нас в войну», — написал он.

Он предположил, что в ближайшее время стоит ожидать военных провокаций под ложным флагом США или на территории Штатов, или против одной из стран НАТО.

Дрейвен уверен, что пришло время открыть глаза на происходящее в США и других западных странах.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва обеспокоена поступающими сведениями о том, что провокация Украины с использованием радиоактивных материалов может произойти около Приднестровья, вокруг которого сейчас нагнетается напряженность.