Москва, 1 марта, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Заявление американского разведывательного сообщества о том, что «гаванский синдром» у дипломатов США в заграничных командировках не связан с действиями других стран, прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Она высмеяла эти выводы в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«То есть получается, что наш образ «империи зла» рушится на глазах?» — написала представитель Министерства иностранных дел РФ.

Захарова напомнила, что ранее разведывательное сообщество совместно с представителями ЦРУ доказывало, «что звездно-полосатых дипломатов подвергают пыткам, вызывая у них галлюцинации и тошноту». В возникновении «гаванского синдрома» обвинялись спецслужбы стран — противников США и в первую очередь Россия, отметила представитель МИД РФ.

«Помнится, тогда американские специалисты в области нацбезопасности голословно рассуждали о том, что вся эта история «выглядит, пахнет и ощущается так, как будто за ней стоит российское ГРУ», — отметила Захарова.

Она высмеяла ход расследования причин «гаванского синдрома», напомнив о сверчках и сыронизировав на тему возможного употребления дипломатами наркотических средств.

Как сообщало ИА REGNUM, американское разведывательное сообщество призналось, что не нашло доказательств причастности других стран к возникновению «гаванского синдрома» у дипломатов США в загранкомандировках. Выводы изложены в отчёте.