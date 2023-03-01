Захарова иронично прокомментировала заявления США по «гаванскому синдрому»
Захарова: выводы США по «гаванскому синдрому» разрушают образ России как «империи зла»
Москва, 1 марта, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Заявление американского разведывательного сообщества о том, что «гаванский синдром» у дипломатов США в заграничных командировках не связан с действиями других стран, прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Она высмеяла эти выводы в своём телеграм-канале.
Захарова напомнила, что ранее разведывательное сообщество совместно с представителями ЦРУ доказывало, «что звездно-полосатых дипломатов подвергают пыткам, вызывая у них галлюцинации и тошноту». В возникновении «гаванского синдрома» обвинялись спецслужбы стран — противников США и в первую очередь Россия, отметила представитель МИД РФ.
Она высмеяла ход расследования причин «гаванского синдрома», напомнив о сверчках и сыронизировав на тему возможного употребления дипломатами наркотических средств.
Как сообщало ИА REGNUM, американское разведывательное сообщество призналось, что не нашло доказательств причастности других стран к возникновению «гаванского синдрома» у дипломатов США в загранкомандировках. Выводы изложены в отчёте.