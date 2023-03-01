На Украине в Борисполе сошёл с рельсов грузовой поезд
Борисполь, Украина, 1 марта 2023, 23:33 — REGNUM На Украине под Киевом с рельсов сошёл грузовой поезд. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Борисполя, в котором и случилось ЧП, Владимир Борисенко.
Железнодорожная авария произошла на переезде на улице Привокзальной.
Борисенко уточнил, что движение со стороны вокзала до утра будет ограничено, и попросил горожан выбирать другие пути для передвижения.
Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после аварии с участием двух поездов.