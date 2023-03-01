Мэр Борисполя сообщил, что с рельсов под Киевом сошел грузовой поезд

Борисполь, Украина, , 23:33 — REGNUM На Украине под Киевом с рельсов сошёл грузовой поезд. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Борисполя, в котором и случилось ЧП, Владимир Борисенко.

Рельсы

Железнодорожная авария произошла на переезде на улице Привокзальной.

Борисенко уточнил, что движение со стороны вокзала до утра будет ограничено, и попросил горожан выбирать другие пути для передвижения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после аварии с участием двух поездов.