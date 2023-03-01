Киев, 1 марта, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Украины рассказали об обстановке в Артемовске. На видео, которое опубликовало издание «Страна. ua», бойцы киевского режима сообщили, что ВСУ теряют при обороне города по одной-две роте в день.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Видео снял командир войск ВСУ с позывным «Мадьяр». Один из бойцов заявил, что необходимо принимать решение и отступать, так как потери слишком большие — за неделю исчезает целый батальон.

«Оно того не стоит», — уверен военнослужащий ВСУ.

Также бойцы армии Украины сообщили, что ждут боеприпасов, которых очень не хватает.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ под напором российских военных несут катастрофические потери под Артёмовском в ДНР. Советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский допустил «стратегическое отступление».