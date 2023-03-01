Захарова: посол ФРГ публично уходит от ответа на вопрос о виновных в подрыве «Северных потоков»

Москва, , 23:01 — REGNUM Посол Германии Геза Андреас фон Гайр избегает обсуждения темы теракта на «Северных потоках» и недопуска России к расследованию диверсии. Об этом заявила в своём телеграм-канале представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она подчеркнула избирательный подход посла к освещению разных тем и напомнила, как фон Гайр активно обвинял Россию по делу Навального, при это не представив РФ никаких официальных подтверждений своим словам.

«А сейчас что помешало тому же самому послу фон Гайру однозначно оценить теракт, совершенный, между прочим, в зоне ответственности военного блока, отвечающего за безопасность, в который входит и его страна?» — выразила недоумение Захарова.

Она подчеркнула намерение посла избежать этого «неудобного разговора об очевидном» даже спустя полгода после теракта.

«Публично уходит от ответа, и забывает сказать, что к расследованию Россию не допустили», — отметила представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фон Гайр объяснил молчание западных лидеров о теракте на газопроводах «Северный поток» тем, что расследование до сих пор продолжается и «он не видел отчёта о конкретном результате».