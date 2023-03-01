Москва, 1 марта, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Посол Германии Геза Андреас фон Гайр избегает обсуждения темы теракта на «Северных потоках» и недопуска России к расследованию диверсии. Об этом заявила в своём телеграм-канале представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она подчеркнула избирательный подход посла к освещению разных тем и напомнила, как фон Гайр активно обвинял Россию по делу Навального (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), при этом не представив РФ никаких официальных подтверждений своим словам.

«А сейчас что помешало тому же самому послу фон Гайру однозначно оценить теракт, совершенный, между прочим, в зоне ответственности военного блока, отвечающего за безопасность, в который входит и его страна?» — выразила недоумение Захарова.

Она подчеркнула намерение посла избежать этого «неудобного разговора об очевидном» даже спустя полгода после теракта.

«Публично уходит от ответа и забывает сказать, что к расследованию Россию не допустили», — отметила представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фон Гайр объяснил молчание западных лидеров о теракте на газопроводах «Северный поток» тем, что расследование до сих пор продолжается и «он не видел отчёта о конкретном результате».