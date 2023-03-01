Захарова обвинила посла Германии в уходе от ответа по «Северным потокам»
Захарова: посол ФРГ публично уходит от ответа на вопрос о виновных в подрыве «Северных потоков»
Москва, 1 марта, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Посол Германии Геза Андреас фон Гайр избегает обсуждения темы теракта на «Северных потоках» и недопуска России к расследованию диверсии. Об этом заявила в своём телеграм-канале представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула избирательный подход посла к освещению разных тем и напомнила, как фон Гайр активно обвинял Россию по делу Навального (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), при этом не представив РФ никаких официальных подтверждений своим словам.
Она подчеркнула намерение посла избежать этого «неудобного разговора об очевидном» даже спустя полгода после теракта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее фон Гайр объяснил молчание западных лидеров о теракте на газопроводах «Северный поток» тем, что расследование до сих пор продолжается и «он не видел отчёта о конкретном результате».