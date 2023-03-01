Вашингтон, 1 марта, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подписал указ о продлении на год национального режима чрезвычайной ситуации в стране. Он по-прежнему видит угрозу безопасности США в событиях на Украине. О подписании документа под номером 13 660 сообщили в Белом доме.

Whitehouse.gov Джо Байден

«Я продлеваю на один год национальный режим ЧС, объявленный указом 13 660», — говорится в тексте заявления Байдена.

Уведомление о продлении режима ЧС получил Конгресс. Документ фактически является основанием для введения санкций против России, он действует и продлевается с 6 марта 2014 года. В указе Байден подчеркнул, что ситуация на Украине «представляет необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Байден объявил о введении нового пакета антироссийских санкций. 1 марта было продлёно ещё на один год действие ряда ограничительных мер против России.