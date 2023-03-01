Будапешт, 1 марта, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Для Венгрии пришло время наложить вето на увеличение НАТО и принять меры против «расширения войны», заявил 1 марта представитель венгерской правой партии Mi Hazánk Элед Новак.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Он подчеркнул, что именно его партия стала единственной, которая настаивает на наложении Венгрией вето на расширение Североатлантического альянса, так как это расширение провоцирует начало мировой войны, международным же интересам отвечает нейтралитет.

У партии Mi Hazánk при этом нет претензий к Швеции и Финляндии, но хрупкое равновесие и мир Европы сможет обеспечить отсутствие общей границы у России и НАТО, отметил Новак.

По словам депутата, Венгрии необходимо быть нейтральной без иностранных армий на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что конфликт на Украине мог быть предотвращён, если бы НАТО дало гарантии, что Киева в альянсе не будет.