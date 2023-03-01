Купянск, Украина, 1 марта, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России оттеснили подразделения ВСУ и закрепились в трех километрах от Купянска (Харьковская область), передает 1 марта RT со ссылкой на собственного корреспондента.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Ранее 1 марта в Министерстве обороны России заявили, что за минувшие сутки на купянском направлении было уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, а также четыре единицы техники.

Кроме того, в ведомстве сообщили об уничтожении за минувшие сутки трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Луганской Народной Республике и Харьковской области.

28 февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что мобилизованных граждан Украины свозят в Купянск без проведения какой-либо военной подготовки.