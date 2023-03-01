Экс-разведчик Риттер: Украина может потерять новые регионы, если продолжит конфликт

Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Если Украина продолжит военный конфликт с Россией, она может потерять еще больше своих регионов, заявил 1 марта бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Скотт Риттер U. S. Army

20 процентов территории уже утрачено Украиной «необратимо», отметил он. Потери ВСУ он оценило в 200-300 тысяч человек. Миллионы граждан страны стали беженцами, экономический ущерб измеряется триллионами долларов, напомнил также Риттер.

Объективно власти Украины не могут быть заинтересованы в продолжении военных действий, добавил бывший разведчик.

Как сообщалось ранее, 28 февраля Риттер заявил, что попытки Запада добиться поражения России могут обернуться катастрофой, потому что еще никогда в истории ядерная держава не терпела поражения. «Говорить о поражении России — значит желать конца света», — считает экс-разведчик.