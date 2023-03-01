В Белом доме сообщили о продлении на год ряда санкций против России

Вашингтон, , 21:28 — REGNUM Президент США Джозеф Байден продлил еще на один год срок действия ряда санкций против России, сообщили в Белом доме 1 марта.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о так называемых «крымских» санкциях, впервые утвержденных администрацией Барака Обамы в марте 2014 года и впоследствии продленных администрациями Дональда Трампа и Байдена.

Действия России, «реакцией» на которые стали санкции, по-прежнему представляют угрозу национальным интересам США, отметили в Белом доме.

Как сообщалось ранее, об очередном расширении антироссийских санкций в Вашингтоне объявили 24 февраля. Под ограничительные меры попали десятки физических и юридических лиц.