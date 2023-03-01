Разведчики США не нашли связи «гаванского синдрома» с действиями противника

Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Американское разведывательное сообщество утверждает, что «гаванский синдром» у дипломатов США в загранкомандировках не связан с действиями противников, пишет 1 марта газета The Washington Post.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководство нацразведки США в марте 2022 года назвали маловероятной версию причастности какой-либо страны, в том числе России, к случаям «гаванского синдрома», который характеризуется тошнотой и головной болью. Авторы отчёта подтверждают данные выводы.

Американская разведка проанализировала почти тысячу такого рода случаев и не обнаружила никакой закономерности, которая могла бы связать.

Также нет доказательств, в том числе в медицинских документах того, что дипломаты могли пострадать от радиоволн или ультразвуковых лучей. Не обнаружено и свидетельств, что какие-либо страны приняли решение проводить подобные атаки на членов американской дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году некоторые работавшие на Кубе сотрудники ЦРУ и Госдепа США начали жаловаться на звон в ушах, слуховые галлюцинации, головные боли и тошноту. В итоге им был поставлен диагноз — «гаванский синдром», якобы вызванный акустической атакой. В январе 2022 года американские дипломаты рассказали о новых случаях синдрома в Париже и Женеве.

В феврале 2022 года президент США Джо Байден назначил ответственного за координацию работы по расследованию «гаванского синдрома».