Украина, 1 марта, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Командир ВСУ с позывным «Мадьяр» 1 марта записал и разместил в соцсетях очередное видеообращение, передает киевское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ситуация в Артемовске (Бахмуте) складывается для ВСУ настолько тяжело, что верховное командование должно рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшей обороны, отметил он.

«Мадьяр» также рассказал, что его подразделение ежедневно теряет «роту или две». «Нужно организованно отступить на новые рубежи и держать там оборону», — считает командир ВСУ.

Он также привел несколько комментариев бойцов ВСУ, которые тоже считают, что из-за высоких потерь ВСУ целесообразно отступить из Артемовска.

Ранее советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский допустил «стратегическое отступление» из Артёмовска.