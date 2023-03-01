Белгород, 1 марта, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова выписали из больницы, он вернулся к работе, рассказал Гладков на своих страницах в социальных сетях 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Он опроверг ранее появившуюся в ряде СМИ и телеграм-каналов информацию о якобы имевшем месте покушении на его жизнь и отметил, что столкнулся всего лишь с пищевым отравлением.

Гладков также выразил благодарность лечившим его врачам.

О своей госпитализации глава Белгородской области сообщил 24 февраля. Тремя днями позднее он рассказал, что чувствует себя лучше, но врачи советуют ему пока оставаться в больнице, и он прислушался к их мнению.