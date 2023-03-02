Москва, , 11:05 — REGNUM Компания «Ветбиохим» разработала вакцину «Комбовак-Эндомаст» против инфекционных заболеваний у коров. Российская разработка является аналогом зарубежных вакцин, но ее стоимость ниже, рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В «Технополисе» начали выпуск вакцины против инфекционных заболеваний коров Пресс служба ДИПП

Вакцина была разработана в 2022 году, чтобы снизить уровень заболеваемости скота маститом и эндометритом. Этим заболеваниям подтверждены в большей степени высокопродуктивные особи. Если корова заболевает одним из них, то она становится бесплодной, а ее молоко может принести человеку вред. Оба инфекционных заболевания лечатся долго, а необратимые изменения тканей молочной железы снижают уровень удоев.

После применения вакцины формируется длительный иммунитет и снижается общая заболеваемость стада. В свою очередь, это повышает качество молока, отметил генеральный директор «Ветбиохим» Александр Кривонос. «Препарат, который разработала компания «Ветбиохим», увеличивает продуктивность и сохранность молочного стада, что обеспечивает высокий экономический эффект», — добавляет генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

На сегодняшний день «Ветбиохим» производит не только вакцины, но также сыворотки, иммуноглобулин и тест-системы для диагностики заболеваний. Производство «Ветбиохим» находится в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Инвестиции в запуск завода «Ветбиохим» в ОЭЗ «Технополис Москва» составили 1,6 млрд рублей. На территории «Технополиса» действует льготный режим предпринимательской деятельности, а сама зона на протяжении нескольких лет входит в топ международных и национальных отраслевых рейтингов.

«Выпуск нескольких десятков миллионов доз вакцин поможет обеспечить российский ветеринарный рынок востребованными препаратами отечественного производства. Только в 2022 году компания зарегистрировала четыре», — подчеркнул Владислав Овчинский.