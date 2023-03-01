Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев вооружением и техническими средствами

Москва, , 20:33 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу 1 марта утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и материально-техническими средствами.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

Потребности добровольческих формирований определяются на основании штатной и списочной численности личного состава, сказано в приказе. Обеспечение материальными ценностями организуется в соответствие с указаниями Генштаба.

По завершении передачи материальных ценностей и проверки документов добровольческое формирование приказом командующего объединением, которому оно придано, прикрепляется на обеспечение к соединениям данного объединения.

Стрелковое оружие закрепляется за добровольцами под их личную подпись.

Как сообщалось ранее, 1 марта правительство России утвердило порядок оказания медицинской помощи участникам добровольческих формирований. Добровольцы смогут получать в военно-медицинских частях и организациях бесплатную медицинскую помощь, как экстренную и неотложную, так и плановую.