Москва, 2 марта 2023, 08:24 — REGNUM Столичная компания «ЭлТИ» станет поставщиком титановой сетки для хирургической пластики. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Эластичные титановые имплантаты
Эластичные титановые имплантаты
Пресс служба ДИПП

«Московские предприятия продолжают расширять ассортимент современной высокотехнологичной продукции медицинского назначения. Во многом это стало возможным благодаря поддержке предприятий в виде налоговых льгот, субсидий, льготных займов и других инструментов. Важную роль также оказывает благоприятный инвестклимат и развитая инфраструктура. Например, столичный производитель «ЭлТИ» получил регистрационное удостоверение на собственное медицинское изделие — титановую сетку для хирургической пластики мягких тканей. На текущий момент компания достигает предварительных договоренностей о поставках материала в российские лечебные учреждения», — заявил Овчинский.

В пластической хирургии титановую сетку используют в качестве импланта. Помимо этого, сетку используют при лечении заболеваний и травм органов брюшной полости, в гинекологии и ортопедии. Разработка «ЭлТИ» отличается тем, что она обладает высокой биосовместимостью, что снижает риск отторжения.

Параллельно с этим предприятие сейчас находится в процессе регистрации другой своей разработки — шовного материала из титана, который используется для сшивания кожи, подкожно-жировой клетчатки мышц и сухожилий, добавил генеральный директор компании Антон Овчинников.