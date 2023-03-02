Москва, , 08:24 — REGNUM Столичная компания «ЭлТИ» станет поставщиком титановой сетки для хирургической пластики. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Эластичные титановые имплантаты Пресс служба ДИПП

«Московские предприятия продолжают расширять ассортимент современной высокотехнологичной продукции медицинского назначения. Во многом это стало возможным благодаря поддержке предприятий в виде налоговых льгот, субсидий, льготных займов и других инструментов. Важную роль также оказывает благоприятный инвестклимат и развитая инфраструктура. Например, столичный производитель «ЭлТИ» получил регистрационное удостоверение на собственное медицинское изделие — титановую сетку для хирургической пластики мягких тканей. На текущий момент компания достигает предварительных договоренностей о поставках материала в российские лечебные учреждения», — заявил Овчинский.

В пластической хирургии титановую сетку используют в качестве импланта. Помимо этого, сетку используют при лечении заболеваний и травм органов брюшной полости, в гинекологии и ортопедии. Разработка «ЭлТИ» отличается тем, что она обладает высокой биосовместимостью, что снижает риск отторжения.

Параллельно с этим предприятие сейчас находится в процессе регистрации другой своей разработки — шовного материала из титана, который используется для сшивания кожи, подкожно-жировой клетчатки мышц и сухожилий, добавил генеральный директор компании Антон Овчинников.