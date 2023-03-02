Москва, 2 марта, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Московские предприятия расширяют ассортимент современной высокотехнологичной продукции медицинского назначения. По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, компания «ЭлТИ» станет поставщиком титановой сетки для хирургической пластики мягких тканей.

Пресс служба ДИПП Эластичные титановые имплантаты

Глава департамента пояснил, что титановая сетка используется в пластической хирургии в качестве импланта. Кроме того, ее применяют в ходе лечения заболеваний и травм органов брюшной полости, в гинекологии и ортопедии. Овчинский подчеркнул, что сетка «ЭлТИ» обладает высокой биосовместимостью, что снижает риск отторжения.

Этот проект стал возможен благодаря поддержке предприятий в виде налоговых льгот, субсидий, льготных займов и других инструментов, отметил он. «Важную роль также оказывает благоприятный инвестклимат и развитая инфраструктура», — уверен Владислав Овчинский.

Сейчас «ЭлТИ» достигает предварительных договоренностей о поставках материала в российские лечебные учреждения. Также идет процесс регистрации другой разработки — шовного материала из титана, который используется для сшивания кожи, подкожно-жировой клетчатки мышц и сухожилий.