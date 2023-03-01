Отказавшийся от гражданства России Тиньков попросил Великобританию снять с него санкции

Лондон, , 20:27 — REGNUM Предприниматель Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции, передает Bloomberg 1 марта.

Олег Тиньков Дарья Драй © ИА REGNUM

Осенью 2022 года Тиньков заявил, что подал заявление об отказе от гражданства России и получил справку о выходе из гражданства. Некоторое время спустя он удалил соответствующую запись в соцсетях.

Санкции против Тинькова, как и еще некоторых российских предпринимателей, власти Великобритании ввели весной 2022 года. В список попали также Герман Греф и ряд банков и компаний.