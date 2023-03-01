Осло, 1 марта, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Лоси вносят вклад в глобальное потепление, поедая молодые деревья и не давая им связывать углерод, такие выводы содержатся в исследовании Университета науки и технологий Норвегии.

Yarregion.ru Лоси

Взрослый лось в течение дня может съесть до 50 килограммов биомассы, особенно активно они поедают молодые лиственные деревья, напомнили авторы.

Исследование показало, что в течение года в Норвегии лоси съедают около 10% объема биомассы, которая используется за аналогичный период лесопромышленным комплексом страны.

Как сообщалось ранее, учёные британского аналитического центра IPPR заявили, что если человечество не справится с глобальной проблемой изменения климата, миру будет грозить попадание в «петлю гибели».