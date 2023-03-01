Нью-Йорк, США, 1 марта, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Суд обязал власти Нью-Йорка выплатить компенсации сотням демонстрантов, которые в 2020 году протестовали после смерти задержанного полицией Миннеаполиса (штат Миннесота) чернокожего Джорджа Флойда, говорится в газете The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По информации издания, в коллективном иске утверждается, что в 2020 году полицейские окружили около 300 демонстрантов в Бронкс, а затем силой задержали их. Каждый из протестующих может получить порядка $21,5 тыс. Всего городские власти для достижения мирового соглашения вынуждены заплатить от $4 до 6 млн.

Автор публикации отмечает, если выплаты произведут, то они станут самыми большими в истории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, чернокожий Джордж Флойд умер после жестокого задержания стражами порядка в Миннеаполисе в марте 2020 года. В апреле 2021 года суд присяжных признал полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени и в причинении смерти по неосторожности Флойду.

За этим последовали акции протеста против произвола полиции и расовой дискриминации. Сотрудники правоохранительных органов всё чаще стали принимать решение об увольнении со службы. Только в Нью-Йорке в 2020 году решили уйти со службы более 5300 стражей порядка. Из них заявления об увольнении подали 2600 сотрудников, а ещё около 2700 попросили отправить их на пенсию.