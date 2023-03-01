Матыцин: Министерство спорта будет помогать Костомарову
Матыцин заявил, что Министерство спорта будет помогать Костомарову и его семье
Москва, 1 марта, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Министерство спорта РФ будет помогать фигуристу Роману Костомарову и его семье. Об этом 1 марта заявил «Спорт-Экспрессу» министр спорта Олег Матыцин.
Duma.gov.ru
Олег Матыцин
«Будет ли Министерство спорта помогать Костомарову и его семье? Конечно», — сказал Матыцин.
Напомним, 26 февраля сообщалось, что состояние Костомарова начало улучшаться