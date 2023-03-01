Росстат: средний размер пенсий в России за год увеличился на 14,4%

Москва, , 20:04 — REGNUM В январе 2023 года средний размер назначенных пенсий в России составил 19 322 рубля, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в докладе Росстата.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В январе 2023 г. средний размер назначенных пенсий составил 19 322 рубля и по сравнению с январем 2022 г. увеличился на 14,4%», — говорится в докладе о социально-экономическом положении в России, опубликованном на сайте ведомства 1 марта.

По сравнению с декабрем прошлого года размер пенсий вырос на 4,2%. Реальный размер назначенных пенсий вырос на 2,3% в годовом исчислении.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё на 3,3% предлагается повысить социальные пенсии с 1 апреля в дополнение к индексации на 10%, которая была проведена в июне 2022 года.