Всего за месяц доходы России от главных экспортных товаров — нефти и газа упали из-за санкций почти на 38%, отчиталось Международное энергетическое агентство. Здесь считают такой результат несомненным успехом США и Евросоюза. Но можно ли считать, что прогнозы о «разорванной в клочья» экономике сбылись и мы всерьез это почувствуем?

Иван Журенков, , 21:49 — REGNUM За январь нынешнего года доходы российского бюджета от нефти и газа сократились почти на 38%, сообщило Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Статистика говорит о том, что санкции США и Евросоюза против российской нефти оказались успешными, считает исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. Он уверен, что дальше доходы Москвы от экспорта углеводородов упадут еще сильнее. Кроме того, экономическое положение России должно еще сильнее ухудшиться из-за того, что она лишилась доступа к инвестициям и технологиям, полагают в МЭА.

Судя по риторике, которая звучит в Брюсселе, евробюрократы убеждены, что теперь осталось лишь дождаться, когда санкции дадут окончательный результат. Евросоюз уже даже готов изменить подход к этим ограничениям, сместив акцент в сторону соблюдения уже введенных санкций. Смягчать санкционное давление Брюссель пока, разумеется, не собирается.

Неутешительные для РФ подсчеты МЭА поставили под сомнение в российском экспертном сообществе. Во-первых, есть серьезные сомнения в том, что Россия так уж сильно страдает от нехватки нефтедолларов. Во-вторых, сама статистика, на которую опирается МЭА в своих пессимистических (или оптимистических — для инициаторов санкций) прогнозах выглядит по меньшей мере спорно.

«Начнем с того, что никто не знает, по какой цене Россия продает нефть», —

сказал ИА REGNUM Алексей Зубец, директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве.

Он пояснил: «Группа международных исследователей — из Колумбийского и Калифорнийского университетов и Института международных финансов — попыталась получить данные о реальных доходах России от продажи нефти. Для этого им пришлось сверить бухгалтерию конкретных фирм. Они получили данные по расходам трейдеров, покупающих российскую нефть, и попробовали понять, за сколько Россия ее продает».

Алексей Зубец. Цитата из видео с канала: Белтелерадиокомпания

Оказалось, что эта цена существенно выше «потолка» в 60 долларов за баррель, введенного 5 декабря прошлого года. Россия не менее чем четыре недели продавала чёрное золото по средней цене 74 доллара за баррель, сообщило Bloomberg.

«И понятно, почему, — отмечает Зубец. — «Потолок» в реальности действует только в одном месте — в порту Усть-Луга в Ленинградской области».

Если через порты Балтийского моря цена барреля составила 59,86 доллара, то через трубопровод в Китай — уже почти 81 доллар, а через порты Тихого океана — свыше 82 долларов. «Потому что на Дальнем Востоке продается, во-первых, не Urals, а другой сорт нефти. А во-вторых, там действует тот самый теневой танкерный флот, который не подчиняется запретам, и там цена намного выше», — пояснил Зубец.

Поэтому, говорить о каких-то оценках падения нефтегазовых доходов России не приходится, делает вывод эксперт.

«Понятно, что падение есть, и оно значительное, — продолжает экономист. — Но какое оно конкретно — большой вопрос. Будут ли дальше падать российские нефтегазовые доходы? Я думаю, что нет. Нефть дешеветь не будет, а будет дорожать. Уже в марте Россия сокращает добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Это много. И это приведет к повышению цен на нефть на международном рынке.

Поэтому хуже уже не будет».

Экономики коллективного Запада и Китая в целом чувствуют себя неплохо, отметил Зубец. Поэтому не стоит ждать, что спрос на черное золото — в том числе на нефть из России — упадет. Если, конечно, не случится глобального экономического спада.

Добыча нефти Eric Kounce

Выводы собеседника отчасти уже подтверждаются данными Минфина России. В феврале 2023 года средняя цена марки нефти Urals подорожала до 49,56 доллара за баррель, в то время как в январе она стоила 49,48 доллара.

Стоимость партий российского сорта нефти Urals с поставками из портов Балтийского моря повысилась до 55 долларов за баррель, хотя в начале первого месяца зимы она снижалась до 40 долларов, констатирует Reuters. Причину подорожания эксперты видят в том, что появляется всё больше желающих транспортировать нефть из России. Кроме «теневого флота» российских танкеров, в процесс включились греческие корабли и китайские супертанкеры класса VLCC.

«Иными словами, нефтегазовые доходы России будут расти, — резюмирует Зубец. — Также надо понимать, что объем доходов, которые получала Россия, был избыточным. Нам не нужно было столько доходов, столько валюты, чтобы поддерживать нормальное существование экономики. Отсюда эти резервы Фонда национального благосостояния и прочее».

Поэтому до определенного предела падение доходов от экспорта нефти не приведет к сокращению покупок импорта, а приведет лишь к замедлению темпов наращивания резервов, прогнозирует собеседник.

Что касается рядового гражданина, благосостояние которого зависит от наполнения федерального бюджета нефтедолларами, то экономист напомнил: бюджет компенсирует снижение нефтегазовых доходов не за счет эмиссии, а за счет заимствований. Проще говоря, Минфин продает облигации.

«То есть народ в бюджетной части не пострадает, так как эти деньги будут компенсированы за счет займов правительства. Будет просто нарастать государственный долг», — сказал Зубец.

Несколько иначе смотрит на ситуацию Вадим Понкратов, эксперт в области управления нефтегазовыми доходами бюджета, директор центра финансовой политики департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве России. По его мнению, зафиксированное МЭА снижение нефтегазовых доходов России — это чувствительный удар по нашей экономике.

«У нас сохраняется высокая доля нефтегазовых доходов в доходах консолидированного бюджета», — напомнил Понкратов. Если в 2004-м доля от продажи углеводородов была около 30%, то к 2014 году она перевалила за половину доходной части. Последним на сегодня годом нефтяного благополучия был 2018-й, когда нефтегазовые доходы составили 46,3% доходов федерального бюджета.

Владимир Понкратов. fa.ru

В пандемические 2020 и 2021 годы они составили 27,9% и 39,7%. Бюджет на этот год и планы на 2024-й и 2025-й предполагают постепенное снижение нефтегазового вклада — через два года он должен снизиться до планки в 30%. На нынешний год запланировано, что в казну должно поступить около 8,9 млрд рублей от продажи топлива (для сравнения: в прошлом году поступило почти 11,7 млрд).

Понкратов, впрочем, полагает, что нижнюю точку падения доходов от нефти и газа мы уже почти прошли — точнее, должны пройти в I квартале этого года. Дальше многое будет зависеть от того, какими темпами покупатели нашего топлива в Азии будут восстанавливать свои экономики после ковидного удара, какими темпами будет расти спрос на сырье и энергоресурсы.

Кроме того, добавил Понкратов, в планах бюджета на 2023–2025 годы учтено сокращение нефтегазовых доходов и определены источники финансирования дефицита. «Так что есть все основания полагать, что государство сможет профинансировать свои социальные обязательства перед обществом», — полагает эксперт.