Уровень реальной зарплаты в России за год вырос на 0,6%

Москва, , 19:53 — REGNUM В декабре 2022 года уровень реальных зарплат в России вырос на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщили в Росстате 1 марта.

Доходы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в декабре 2022 года составила 88,468 тысяч рублей. Без учета поправки на уровень инфляции за год зарплаты увеличились на 12,6%.

Как сообщалось ранее, 21 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что перед правительством страны и регионами поставлена задача обеспечить «заметный, ощутимый» рост реальных зарплат граждан.