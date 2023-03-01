Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,01%

Москва, , 19:50 — REGNUM Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,01% на 27 февраля. Об этом 1 марта говорится в обзоре «О текущей ситуации в экономике», составленном Министерством экономического развития РФ.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На неделе с 21 по 27 февраля 2023 года цены снизились на 0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01%», — говорится в обзоре.

Отмечается, что основной вклад в замедление инфляции внесло удешевление продовольственных товаров. Цены снизились на 0,10% после роста на 0,11% неделей ранее.

Читайте также: Спад экономики России замедлился до 3,2%

Также в министерстве указали, что дефляция в размере 0,09% фиксируется в секторе услуг на фоне снижения цен на санаторно-оздоровительные услуги и на авиабилеты на внутренние рейсы. В секторе непродовольственных товаров цены не изменились.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2023 году составит 5,5%.