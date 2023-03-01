Москва, 1 марта, 2023, 19:42 — ИА Регнум. За неделю с 21 по 27 февраля цены в России снизились на 0,02%, сообщили в Росстате 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Дефляция зафиксирована в 2023 году впервые. С начала года цены в России выросли на 1,28%.

Наибольшее влияние на ситуацию оказало снижение цен на плодоовощную продукцию (на 0,8%). Кроме того, подешевели гречка, мясо кур и ряд других продуктов питания. Выросли цены на яйца, вареную колбасу, мясные консервы.

Неделей ранее, 22 февраля, в Минэкономразвитии сообщили, что за неделю с 14 по 20 февраля цены выросли на 0,06%, а рост цен на продовольственные товары замедлился втрое.