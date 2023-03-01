Вашингтон, 1 марта, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Вашингтон внимательно следит за проблемой нарушения религиозных свобод на Украине и предпринимает усилия по их решению. Об этом 1 марта заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США.

U. S. Mission to the United Nations Линда Томас Гринфилд.

Постпред отметила, что свобода религий является правом человека, добавив, что Соединённые Штаты сосредоточены на его обеспечении.

«И мы сосредоточены на его обеспечении… будь то слежение за тем, что происходит, например, на Украине, где есть проблемы, или мы следим за Африкой, где также могут быть проблемы с религиозной свободой», — признала Томас-Гринфилд, акцентировав внимание на том, что «это то, за чем следит Совет по правам человека».

Ранее постпред США при ООН сообщила, что Соединённые Штаты консультируются со всеми странами мира по поводу реформы Совета Безопасности ООН, но не могут повлиять на состав «пятерки» постоянных членов.