Москва, 1 марта, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Рок-группа «СерьГа» выпустила новый альбом, посвящённый военной тематике. Об этом говорится на странице коллектива во «Вконтакте».

Астапкович Владимир/ ITAR-TASS Сергей Галанин

Всего рок-музыканты представили 12 песен на стихи авторства Сергея Галанина, Владимира Скобцова, Юнны Мориц, Игоря Караулова и других пишущих о войне современных поэтов.

Альбому дали название «Тебя не сломать».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению лидера российской группы «СерьГа» Сергея Галанина, государству следует поддерживать патриотически настроенных деятелей культуры.

Ранее музыкант принимал участие в марафоне «Za Россию!».