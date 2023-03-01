Москва, , 19:30 — REGNUM В России в январе 2023 года замедлился спад экономики, в годовом выражении он составил 3,2%. Об этом говорится в обзоре «О текущей ситуации в экономике», составленном Министерством экономического развития РФ.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как следует из документа, снижение ВВП в годовом выражении снизилось с 4,2% в декабре 2022 года до 3,2% в январе 2023 года. Кроме того, указывается, что экономика страны за исключением сезонности выросла на 0,2%.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года зафиксировано снижение ВВП России на 2,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика Финляндии официально вступила в рецессию, говорится в отчёте статистического центра республики, опубликованном 28 февраля.