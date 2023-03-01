Вашингтон, 1 марта, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может завершиться сам собой в течение двух лет. Об этом 1 марта заявила министр армии США Кристин Вормут, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Думаю, что война на Украине саморазрешится в следующий год или два», — сказала Вормут.

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По её словам, боевые действия оказались более затяжными, чем можно было предположить. При этом она добавила, что власти США были бы безрассудными, если бы не беспокоились о военных возможностях России.

Она уточнила, что по оценкам Вашингтона, Москва до сих пор не использовала значительную часть своих военных сил, а также возможностей в киберсреде.