Уагадугу, 1 марта, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Правительство Буркина-Фасо объявило о денонсации договора о военной помощи с Францией. Об этом сообщает местное издание Faso.

Africom.mil Солдаты Буркина-Фасо

Согласно опубликованным данным, изменение в политике происходят на фоне роста проросийских настроений.

«Правительство Буркина-Фасо денонсирует договор о военной помощи, заключенный в Париже 24 апреля 1961 года, между Республикой Верхняя Вольта (бывшее название Буркина-Фасо) и Францией», — цитирует издание письмо внешнеполитического ведомства Буркина Фасо французским коллегам.

В январе французское издание Agence France Presse сообщило, что Франция выведет свои войска из Буркина-Фасо в течение тридцати дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за убийство более 70 военнослужащих при нападении из засады на конвой на севере Буркина-Фасо.