В России число аварий с нетрезвыми водителями сократилось на треть

Москва, , 19:19 — REGNUM В России отмечается снижение числа аварий с участием нетрезвых водителей. За январь 2023 года таких ДТП зарегистрировали почти на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 1 марта пресс-служба МВД России.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, общее количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 4,1%, на 57,1% стало меньше погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей людей, на 36,9% — раненых.

Также в январе зафиксировано меньше преступлений против собственности на 2,6%, в том числе разбоев — на 24,4%, грабежей — на 13,7%, краж — на 11,9%, в их числе автомобилей — на 17,2% и квартирных краж — на 20,8%, угонов транспортных средств — на 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление Верховного суда России о прекращении административного дела в отношении гражданина находившегося около своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, вызвало широкое обсуждение среди автомобильной и не только автомобильной общественности.

Водителя лишили удостоверения, так как инспектор ДПС обнаружил его рядом с машиной в нетрезвом состоянии. Верховный суд постановил, что этого обстоятельства недостаточно, чтобы утверждать об управлении транспортным средством.