Минск, 1 марта, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Белоруссия и Китая договорились об углублении оборонного сотрудничества, сотрудничество в борьбе с терроризмом и цветными революциями. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров двух стран.

Михаил Метцель / ТАСС Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

«Как следует из текста совместного заявления, стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах и сфере безопасности, углублять сотрудничество в том числе в области подготовки военных кадров, совместной борьбы с транснациональной и террористической преступностью и терроризмом, вести совместную превентивную борьбу с цветными революциями», — цитирует документ белорусское агентство Белта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с трехдневным визитом в Китай в ходе которого провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Лидеры двух стран сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве Белоруссии и Китая. В ходе визита Лукашенко состоятся также переговоры делегаций в расширенных составах.