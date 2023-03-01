Москва, 1 марта, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Сын бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эдельштейн, вышедший на свободу из спецприёмника №2, где отбывал 15 суток ареста за потасовку с участием полиции в ресторане в центре Москвы, назвал истинную причину конфликта. Драка произошла из-за разногласий с одним из посетителей заведения в оценке действий России в ходе спецоперации на Украине. Об этом 1 марта ИА REGNUM рассказал член СПЧ, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Цитата из видео: «СМОТРИМ. Русские сериалы» Олег Эдельштейн.

Мельников отметил, что посетил сына Владимира Жириновского, когда тот отбывал наказание в спецприёмнике.

«Олег рассказал, что в ресторане услышал высказывания посетителя в поддержку Украины и против спецоперации, возразил ему, и, в конце концов, это вылилось в драку. Был ли задержан второй участник потасовки, я не знаю. Он произвел на меня очень хорошее впечатление — правдоруб, патриот, в нем чувствуется харизма отца. Неудивительно, что Олег не смог стерпеть, когда кто-то рядом поносит Россию», — заявил Мельников.

Правозащитник указал, что Эдельштейн очень тепло отзывался об отце и перечитал в камере некоторые его труды. 15 суток заключения сын Жириновского перенёс стойко, на содержание жалоб не было. Поместили его в небольшую трехместную камеру, но соседей на момент визита Мельникова не оказалось, питание член СПЧ оценил как «вполне вкусное».

После выхода на свободу Эдельштейн рассказал Telegram-каналу Mash, что отмывал камеру от оппозиционных лозунгов и отбивался от сокамерников левых взглядов, которые срывали со стен развешанные им буквы Z.

«Что касается срывающих буквы Z соседей, то здесь я не удивлен — сюда часто помещают людей, задержанных за несанкционированные акции», — прокомментировал Мельников.

Как писало 16 февраля ИА REGNUM, сын Владимира Жириновского за потасовку и нападение на правоохранителей получил максимальное наказание, предусмотренное по статье о мелком хулиганстве. Позднее Мосгорсуд признал законным арест на 15 суток.