Москва, 1 марта, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Молчание западных лидеров о теракте на газопроводах «Северный поток» обусловлено тем, что расследование до сих пор продолжается. Об этом 1 марта заявил посол ФРГ в России Андреас фон Гайр в интервью РБК.

Council. gov.ru Андреас фон Гайр.

«Эти расследования ещё не завершены. Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России. По крайней мере, я не видел отчёта о конкретном результате», — сказал фон Гайр.

Он добавил, что преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов, неприемлемы.

По его словам, они угрожают международной безопасности и вызывают глубокую озабоченность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский профессор экономики Джеффри Сакс заявил, что расследование журналиста Сеймура Херша о роли США в терактах на газопроводах «Северный поток» отличается достоверностью из-за необычной реакции официального Вашингтона.