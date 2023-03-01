Юрист: против Толоконниковой из Pussy Riot возбудили дело об оскорблении чувств верующих

Москва, , 19:05 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении одной из участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил юрист Павел Чиков.

Надежда Толоконникова © Dmitry Golubovich/Global Look Press

Он рассказал, московские следователи возбудили дело по статье об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК).

«Основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации в социальных сетях», — приводит слова Чикова «Интерфакс».

Юрист отметил, что Надежда Толоконникова уже несколько лет проживает в Соединённых Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и ещё 12 человек были задержаны полицией в Санкт-Петербурге.