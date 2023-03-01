Экс-глава МИД Британии Хейг: США организовывали смену власти в других странах

Москва, , 19:10 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, полагая, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко, признался, что Лондон и Вашингтон организовывали смену власти в других странах. Об этом он рассказал в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, представившись Порошенко, поговорили с Хейгом и выложили беседу в Rutube.

Уильям Хейг Foreign and Commonwealth Office

«В прошлом в некоторых государствах США и Великобритания смогли добиться успеха и сменить власть извне, но, как правило, это происходило в более слабых и меньших странах», — сказал он, уточнив, что провернуть подобное в России невозможно.

Хейг рассказал, что, занимая пост главы МИД Великобритании, посещал Москву и встречался с «представителями гражданского общества». Он уточнил, что любая поддержка со стороны западных стран, направленная на смену властей, воспринималась как заговор и агрессия.

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«Это должно идти из самой России, изнутри», — подытожил бывший глава британского внешнеполитического ведомства.

Британец подчеркнул, что идея революции в России не покидает головы политиков из стран Запад. Он вспомнил начало XX века и напомнил, что тогда революции предшествовали такие масштабные события, как Русско-японская война (1904–1905) и Первая мировая война. Хейг подчеркнул, что в настоящее время создать подобную ситуацию, «к сожалению», крайне сложно.

Ранее Вован и Лексус развели от лица Петра Порошенко бывшего советника президента США Джона Болтона и экс-канцлера Германии Ангелу Меркель.