СК расследует вербовку подростков украинскими националистами
СК расследует привлечение украинскими националистами подростков к выполнению боевых задач
Москва, 1 марта, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Следственный комитет расследует случаи привлечения украинскими националистическими подразделениями подростков к выполнению боевых задач, сообщили в ведомстве 1 марта.
«Следственный комитет установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — сказано в сообщении СК.
О вербовке несовершеннолетних в националистические батальоны ранее сообщали бывшие и действующие офицеры подразделений ДНР и ЛНР.
Эксперты отмечали, что свою роль сыграла и массированная милитаризированная русофобская пропаганда, все активнее распространяющаяся в украинских школах в последние годы.
Ранее также сообщалось, что киевский режим подталкивал к проведению диверсий и подростков, живущих в России. Некоторые из них были задержаны с поличным.