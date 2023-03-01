Москва, 1 марта, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Следственный комитет расследует случаи привлечения украинскими националистическими подразделениями подростков к выполнению боевых задач, сообщили в ведомстве 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Следственный комитет установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — сказано в сообщении СК.

О вербовке несовершеннолетних в националистические батальоны ранее сообщали бывшие и действующие офицеры подразделений ДНР и ЛНР.

Эксперты отмечали, что свою роль сыграла и массированная милитаризированная русофобская пропаганда, все активнее распространяющаяся в украинских школах в последние годы.

Ранее также сообщалось, что киевский режим подталкивал к проведению диверсий и подростков, живущих в России. Некоторые из них были задержаны с поличным.