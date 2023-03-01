Вашингтон, 1 марта, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Соединённые Штаты консультируются со всеми странами мира по поводу реформы Совета Безопасности ООН, но не могут повлиять на состав «пятерки» постоянных членов, заявила 1 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса ей задали вопрос, поддерживает ли она точку зрения, что Индия и Япония должны стать постоянными членами Совбеза.

«Мы запустили в сентябре прошлого года дискуссии о реформе Совета Безопасности и реформе ООН в более широком плане. Мы поддерживаем реформу Совета Безопасности, чтобы он стал более инклюзивным и представительным», — ответила Томас-Гринфилд, добавив, что пять постоянных членов закреплены в Уставе ООН и изменить это она не может.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия незаконно занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН. Он призвал к созданию специального международного трибунала для привлечения к ответственности «главных исполнителей агрессии против Украины», в частности, российского президента Владимира Путина.