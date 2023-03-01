Лондон, 1 марта, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Лидер партии лейбористов в британском парламенте Кейр Стармер был обвинён в расизме после того, как сравнил британцев с поляками. Об этом 1 марта пишет газета Daily Express.

Martyn Wheatley/Global Look Press Кейр Стармер

Как сообщает издание, Стармер несколько раз заявил, что из-за провальной политики Консервативной партии среднестатистическая британская семья к 2030 году станет беднее, чем средняя польская семья.

Против него выступил депутат от консерваторов польского происхождения Дэниел Кавчински, который заявил, что слова Стармера «не только несправедливы, но и граничат с расизмом».

По его словам, Польша переживает экономический рост, а Британии нужно дорожить «важным союзником».

Он добавил, что подобные комментарии подрывают «тяжёлую работу британского народа» и демонстрируют отсутствие уважения к полякам и их достижениям.