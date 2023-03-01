Министр армии США Вормут: нужно трезво оценивать военные возможности России

Вашингтон, , 19:13 — REGNUM США должны трезво оценивать существующие военные возможности России. Об этом 1 марта заявила американский министр армии Кристин Вормут в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Кристин Вормут. U.S. Army

«Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях России», — заявила она.

По её словам, Москва до сих пор не использовала большую часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший американский разведчик Энтони Шаффер заявил, что США не помогают киевскому режиму, а занимаются его подкупом.