Москва, 1 марта, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Покинувшие Россию после начала специальной военной операции известные актеры и музыканты сталкиваются за границей с целым рядом проблем, от экономических до бытовых, отмечают 1 марта обозреватели «Аргументов и фактов».

ИТАР-ТАСС/Павел Смертин Андрей Макаревич

Так, СМИ в конце февраля 2023 года сообщили об ограблении дома Аллы Пугачевой в Израиле. Удар для певицы может оказаться тем более неприятным, что и ее собственные гонорары, и гонорары Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за пределами России куда ниже, чем были в нашей стране.

Актер Алексей Панин, переехавший в Испанию, где некогда купил квартиру на гонорары, заработанные в России, жалуется, что работы в Европе ему не предлагают, денег стало значительно меньше, и ему приходится «самому покупать туалетную бумагу». Аналогичные проблемы — у Татьяны Лазаревой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Музыкант Андрей Макаревич, проживающий в настоящее время в Израиле, не смог позволить себе оздоровительные процедуры в местных клиниках, с целью дополнительного заработка устроил вернисажи, но и на них получил немного.

Серьёзный творческий кризис переживает в Латвии Чулпан Хаматова: выучить местный государственный язык она не смогла, а спектакль с ее участием то ли по этой, то ли по иной причине был снят с постановки на этапе репетиций.

Своеобразные экономические трудности — у Артура Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Семена Слепакова: актер перестал отправлять деньги на содержание двух оставшихся в России детей, а за исполнителем песен в России — долг в 19 млн рублей.

Музыкант Макс Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), живущий в небогатом районе Нью-Йорка, столкнулся с другими проблемами: его дочь — единственная белая в своем классе в школе, а для самого музыканта ссоры с соседями обернулись кратковременным пребыванием в тюрьме.

Те или иные проблемы переживают и другие бывшие российские звезды, большинство из них жалуется на резкое снижение уровня доходов при резком же росте расходов на жизнь в чужой стране, отмечают обозреватели издания.