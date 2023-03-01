Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев – «ястреб среди ястребов», как его называет испаноязычная пресса – прибыл с неожиданным визитом в Венесуэлу. В Каракасе он встретился не только с президентом Николасом Мадуро, но и со всеми высшими силовиками страны. Приезд Патрушева пришелся на момент, когда США меняют кнут на пряник в отношениях с Венесуэлой.

Александр Тищенко, , 21:44 — REGNUM Прилёт секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Венесуэлу не анонсировался, а подробности его встречи с президентом Боливарианской республики Николасом Мадуро не разглашаются. Но показательно, что во встрече московской делегации в президентском дворце Мирафлорес, помимо самого Мадуро, принимали участие ключевые силовики: главы Минобороны, МВД, Сил стратегических операций и руководитель Совета национальной обороны.

Эмиль Дабагян Цитата из видео с канала: Урок Венесуэлы и русская оппозиция

Эмиль Дабагян Цитата из видео с канала: Урок Венесуэлы и русская оппозиция

В сообщении, которое поздним вечером 28 февраля распространил ТАСС, отмечается: Патрушев на встрече с секретарем Совета нацобороны Хосе Орнеласом Феррейрой обсуждал «взаимодействие по линии специальных служб» и «противодействие «цветным революциям».

Партнеры России «сталкиваются с беспрецедентным натиском со стороны США, стремящихся заставить их порвать любые связи с Россией, какими бы тесными и выгодными они ни были», — приводит «Интерфакс» слова Патрушева на встрече с Феррейрой.

Характерный комментарий по поводу приезда секретаря российского Совбеза дало испанское издание El Mundo. «Латинская Америка вновь оказалась в центре геостратегической карты мира, как публично признал Владимир Зеленский. Президент Украины намерен изолировать Россию на континенте, где дезинформация о войне убедила некоторых лидеров и часть общества», — отмечается в публикации El Mundo. Мадридское издание напоминает: во время голосования в ООН по резолюции с требованием «вывода российских войск с Украины», «киевскому правительству удалось заполучить в свою пользу голоса Бразилии, Аргентины, Колумбии и Чили».

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На этом фоне и проходит общение «одного из самых влиятельных кремлёвских руководителей», Патрушева — с ближайшим союзником России в том регионе, который США считают своим «задним двором», указывает El Mundo. Издание указывает, что визит проходит в годовщину начала российской спецоперации на Украине. Подчеркивается, что «чавист» (то есть последователь Уго Чавеса) Николас Мадуро «горячо поддержал» действия Москвы.

Патрушев, выступая в Каракасе, напомнил о том, что выражение «момент истины» пришло из испанского — и первоначально относилось к корриде, когда решалось, кто победит — бык или матадор. «Все суверенные государства переживают момент истины, когда нужно сделать выбор — отстаивать свободу выбора пути развития… или покориться диктату коллективного Запада во главе с США», — цитирует секретаря Совбеза «Российская газета».

«Момент истины» для Венесуэлы подразумевает не столько угрозу «цветной революции» (пик противостояния боливарианской власти и прозападной оппозиции пришелся на 2018–2019 годы), сколько перспективу примирения Венесуэлы с США и Европой.

В последнее время Вашингтон очевидно ослабляет антивенесуэльские санкции, из-за которых уровень нефтедобычи за десять лет снизился на 75% (и это в первой по запасам нефти стране мира), а ВВП упал на рекордные 35%. Осенью прошлого года администрация Джо Байдена официально заявила о готовности постепенно отменять односторонние санкции, что открывает американский рынок для венесуэльской сырой нефти. В январе американская компания Chevron отгрузила первую после снятия ограничений партию нефти из Венесуэлы. Показательно, что в те же дни курортный остров Маргарита принял первый за 15 лет круизный лайнер из Европы.

И — по совпадению или нет — в конце декабря Запад прекратил поддержку «альтернативного президента Венесуэлы» Хуана Гуайдо (которого в 2019 году признали США, их союзники по НАТО и в целом полсотни стран мира, в том числе Украина). «Временное правительство» Гуайдо было распущено 31 декабря. Тогда же венесуэльское посольство в Вашингтоне, которое контролировали сторонники «альтернативного президента» прекратило свою работу. Мадуро со своей стороны заявлял о готовности восстановить дипотношения с США, разорванные в 2019-м.

Хуан Гуайдо Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вашингтон меняет кнут на пряник, а у Москвы остается все меньше инструментов для удержания Венесуэлы в своей орбите, отмечает главный редактор журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейфец. Географически отдаленная Россия находится в той ситуации, когда не сможет оказать помощь в финансах и логистике, которую ждёт Мадуро, считает эксперт.

«С другой стороны, в Венесуэле находится большое количество нашей собственности в энергетических объектах. Это важно не только для Венесуэлы (поскольку с продажи нефти она получает налоги), но и для нас, поскольку мы имеем возможность получения доходов в бюджет с нефти, которая не подпадает под санкции. Также мы остаёмся постоянным членом Совбеза ООН, а это для Венесуэлы очень важно», — напомнил Хейфец.

Венесуэла сейчас пытается балансировать между необходимостью снятия американских санкций и поддержкой российского внешнеполитического курса, указывает ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян. «Сейчас идут сложные переговоры между властями и оппозицией, что тоже является важным моментом. Выборы в стране будут в 2024 году — это тоже нескоро, но все также о них уже начинают задумываться», — отмечает собеседник.

В нынешней ситуации Мадуро торгуется, поскольку он прекрасно понимает, что может лишний раз давить на США — которые заинтересованы в венесуэльской нефти и опасаются усиления российского влияния в регионе — чтобы те сняли ещё какие-то санкции, отмечает Дабагян.

Мадуро не может напрямую и лично договориться с США — ему надо учитывать мнение и министра обороны, и ряда других генералов, указывают эксперты по региону. В этом смысле примечательно, что Николай Патрушев встречался с высшим военным руководством Венесуэлы.

Неудивительно, что мадридская El Mundo бьет тревогу по поводу появления в Каракасе «ястреба среди ястребов» — как издание назвало секретаря российского Совбеза. Газета напоминает, что Венесуэла и Россия не так давно подписали 11 соглашений в стратегических отраслях в дополнение к тем, которые Уго Чавес заключил после своей первой поездки в Москву более 20 лет назад.

Москва, по мнению Дабагяна, вряд ли сможет помочь Мадуро решить одну из самых главных внутриполитических проблем — договориться с оппозицией. «Хотя эти слова и прозвучали», — отмечает эксперт-латиноамериканист. «У нас просто нет рычагов воздействия на венесуэльскую оппозицию. По этой причине Россия вряд ли может стать местом проведения переговоров двух сторон в нынешних условиях», — рассуждает Дабагян.

«Но у нас есть определённые контакты по линии военных и структур безопасности, — подчеркивает собеседник, — Хотя здесь вряд ли идёт речь о каких-то поставках вооружений. Во-первых, в Венесуэле некоторое количество этого вооружения есть, во-вторых, у нас сейчас и без этого есть куда его применить, и в-третьих, Венесуэле нечем платить. Но главное — это «сверка часов».

Сейчас Россия сверяет позиции со многими союзниками в незападном мире — та же испанская El Mundo указывает, что в Каракас Патрушев прибыл после посещения Алжира. Мадуро же не может не учитывать, что в критический для него момент он сохранил международную легитимность во многом благодаря поддержки Москвы, Пекина и других оппонентов Вашингтона.